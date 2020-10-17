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Дата распечатки: 17.10.2020 16:52
 
17.10.2020 16:28 Политика, Общество

Правозащитникам известно уже о трех десятках задержанных сегодня в Минске

Минск, 17 октября. Правозащитному центру "Весна" на данный момент известно о 33 задержанных 17 октября в Минске, в том числе о трех журналистах, которые освещали студенческий марш.

Сбор участников анонсированного в соцсетях Марша молодости был назначен возле двух вузов — БГУИР и МГЛУ. Около 13.00 студенты пошли колонной, скандируя "Саша, ты отчислен!". На пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова из подъехавших микроавтобусов выбежали сотрудники ОМОНа в масках и балаклавах и начали задерживать людей.

Колонна студентов была рассеяна, некоторых задерживали в прилегающих дворах и возле входа во Дворец искусства.

При освещении студенческой акции были задержаны как минимум трое журналистов — сотрудники БелаПАН и tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.

БелаПАН.  

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