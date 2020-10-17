Задержанного во время работы на студенческом марше фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям КоАП

Минск, 17 октября. Задержанного во время работы на студенческом марше в Минске фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4), сообщила его адвокат.

Помимо Замировского был задержан сотрудник БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.

Ранее представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что в отношении журналистов, задержанных при освещении студенческой акции, начат административный процесс

По информации Onliner, задержанных журналистов вывезли из УВД Октябрьского района — предположительно в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Согласно промежуточным данным правозащитников, всего в Минске, где сегодня проходили акции студентов и женщин, задержано около 40 человек.