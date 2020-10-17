Минск, 17 октября. Адвокат Илья Салей освобожден из СИЗО КГБ, следует из сообщения портала tut.by.

По всей видимости, ему изменена мера пресечения.

"Жители дома говорят, что Илья Салей приехал около 19.00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и сегодня днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья", — сообщает tut.by.

Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). 24 сентября Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения в отношении Салея.

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.

10 октября Салей был одним из участников разговора находящихся в СИЗО КГБ политзаключенных с Александром Лукашенко. На следующий день двум участникам — члену инициативной группы бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу — была изменена мера пресечения. Воскресенский после освобождения заявил госканалу "Беларусь 1", что разговор с Лукашенко был "ядерной бомбой", а Рабцевич рассказал о намерении построить компанию в Парке высоких технологий.