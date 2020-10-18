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Дата распечатки: 18.10.2020 14:13
 
18.10.2020 13:23 Общество, Политика

В центр Минска и в район Партизанского проспекта стянуты силовики и военная спецтехника

Минск, 18 октября. В центр Минска, как всегда по воскресеньям, стянуты силовики и военная спецтехника.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, усиленные наряды милиции патрулируют здания КГБ и МВД. На перекрестке Независимости и Володарского дежурят силовики, они также сконцентрированы в районе памятника Дзержинскому напротив КГБ. Площадь Независимости огорожена.

Недалеко от Дома правительства стоит военная спецтехника − автозаки и машины "Рубеж".

Только что метрополитен сообщил о закрытии станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская".

Пользователи соцсетей пишут о большой концентрации силовиков вдоль Партизанского проспекта.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси сторонники перемен планируют провести акцию "Партизанский марш". Это будет уже десятая воскресная акция против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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