В центр Минска и в район Партизанского проспекта стянуты силовики и военная спецтехника

Минск, 18 октября. В центр Минска, как всегда по воскресеньям, стянуты силовики и военная спецтехника.



Как сообщают корреспонденты БелаПАН, усиленные наряды милиции патрулируют здания КГБ и МВД. На перекрестке Независимости и Володарского дежурят силовики, они также сконцентрированы в районе памятника Дзержинскому напротив КГБ. Площадь Независимости огорожена.



Недалеко от Дома правительства стоит военная спецтехника − автозаки и машины "Рубеж".



Только что метрополитен сообщил о закрытии станций метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская".



Пользователи соцсетей пишут о большой концентрации силовиков вдоль Партизанского проспекта.



Сегодня в Минске и других городах Беларуси сторонники перемен планируют провести акцию "Партизанский марш". Это будет уже десятая воскресная акция против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.