В Минске отключен мобильный интернет

Минск, 18 октября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около 13.50.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Партизанский марш.

Ранее в Минске были закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская".