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Дата распечатки: 18.10.2020 14:49
 
18.10.2020 14:33 Политика, Общество

В Минске люди по разным улицам пытаются выйти на Партизанский проспект

Минск, 18 октября. В Минске люди по разным улицам пытаются выйти на Партизанский проспект.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, небольшие группы граждан идут в сторону проспекта по улицам Ульяновской, Октябрьской, Пулихова, Ленина. Тут же постоянно курсируют многочисленные микроавтобусы с силовиками в штатском. По имеющейся информации, первые задержания произошли в районе станции метро "Партизанская".  

Сегодня в Минске и других городах Беларуси сторонники перемен планируют провести Партизанский марш. В столице он должен пройти на Партизанском проспекте.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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