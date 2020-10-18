Минск, 18 октября. В Минске люди по разным улицам пытаются выйти на Партизанский проспект.



Как сообщают корреспонденты БелаПАН, небольшие группы граждан идут в сторону проспекта по улицам Ульяновской, Октябрьской, Пулихова, Ленина. Тут же постоянно курсируют многочисленные микроавтобусы с силовиками в штатском. По имеющейся информации, первые задержания произошли в районе станции метро "Партизанская".



Сегодня в Минске и других городах Беларуси сторонники перемен планируют провести Партизанский марш. В столице он должен пройти на Партизанском проспекте.