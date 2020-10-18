Колонна демонстрантов идет по Партизанскому проспекту

Минск, 18 октября. Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам. Люди стекаются к проспекту по улицам Аранская, Ленина, Октябрьская. Люди также сконцентрированы в районе метро "Пролетарская".



Движение на улице Аранской в сторону Партизанского проспекта перекрыто ГАИ.



На одном из мостов вывешен огромный бело-красно-белый флаг.



Очевидцы сообщают о задержаниях возле автозаправки.