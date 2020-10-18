Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/18/ru_1064250/
Дата распечатки: 18.10.2020 15:44
 
18.10.2020 14:49 Политика, Общество

Колонна демонстрантов идет по Партизанскому проспекту

Минск, 18 октября. Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам. Люди стекаются к проспекту по улицам Аранская, Ленина, Октябрьская. Люди также сконцентрированы в районе метро "Пролетарская".

Движение на улице Аранской в сторону Партизанского проспекта перекрыто ГАИ.

На одном из мостов вывешен огромный бело-красно-белый флаг.

Очевидцы сообщают о задержаниях возле автозаправки.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 18 Октябрь 2020, 15:44
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239