18.10.2020 14:49 Политика, Общество
Колонна демонстрантов идет по Партизанскому проспекту
Минск, 18 октября. Сторонникам перемен все же удалось собраться на Партизанском проспекте и сформировать колонну, которая идет по тротуарам. Люди стекаются к проспекту по улицам Аранская, Ленина, Октябрьская. Люди также сконцентрированы в районе метро "Пролетарская".
Движение на улице Аранской в сторону Партизанского проспекта перекрыто ГАИ.
На одном из мостов вывешен огромный бело-красно-белый флаг.
Очевидцы сообщают о задержаниях возле автозаправки.