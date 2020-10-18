Минск, 18 октября. Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек.



Они заняли всю проезжую часть и тротуары проспекта. Многие идут с бело-красно-белыми флагами на древках и на плечах. Люди скандируют "Жыве Беларусь!". Голова колонны дошла до пересечения проспекта с улицей Кошевого.



По сообщениям телеграм-каналов, из центра города в сторону Партизанского проспекта направилась большая колонна автозаков и автобусов с силовиками.