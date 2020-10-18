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Дата распечатки: 18.10.2020 15:45
 
18.10.2020 15:07 Политика, Общество

Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта

Минск, 18 октября. Тысячи демонстрантов идут по проезжей части Партизанского проспекта. По оценкам корреспондентов БелаПАН, это около десятка тысяч человек.

Они заняли всю проезжую часть и тротуары проспекта. Многие идут с бело-красно-белыми флагами на древках и на плечах. Люди скандируют "Жыве Беларусь!". Голова колонны дошла до пересечения проспекта с улицей Кошевого.

По сообщениям телеграм-каналов, из центра города в сторону Партизанского проспекта направилась большая колонна автозаков и автобусов с силовиками.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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