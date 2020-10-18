Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/18/ru_1064268/
Дата распечатки: 18.10.2020 15:46
 
18.10.2020 15:27 Политика, Общество

На пути движения колонны демонстрантов в Минске сконцентрирована военная техника

Минск, 18 октября. На площади Ванеева к участникам Партизанского марша присоединились демонстранты, которые шли со стороны микрорайона Серебрянка, и сейчас многотысячная колонна идет по Партизанскому проспекту в сторону универмага "Беларусь".

Там, по сообщениям очевидцев, сконцентрирована военная техника — машины "Рубеж" и машины с колючей проволокой.

Подъезды к Партизанскому проспекту с разных сторон площади Ванеева перекрыты.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 18 Октябрь 2020, 15:46
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239