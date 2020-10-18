Минск, 18 октября. На Партизанском проспекте начались задержания. Телеграм-каналы сообщают о задержаниях в районе пересечения проспекта с улицей Кошевого, возле ТЦ "Ленинград" и напротив мотовелозавода.



Тем временем голова многотысячной колонны участников марша подошла к универмагу "Беларусь", сообщают корреспонденты БелаПАН. Люди скандируют "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!", "Лукашенко в автозак", "Пошел вон", "Хабаровск, привет" и другие лозунги.



Очевидцы сообщают, что по Партизанскому проспекту движется еще одна колонна демонстрантов, которая пытается догнать основную.