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Дата распечатки: 18.10.2020 16:20
 
18.10.2020 15:43 Политика, Общество

На Партизанском проспекте начались задержания

Минск, 18 октября. На Партизанском проспекте начались задержания. Телеграм-каналы сообщают о задержаниях в районе пересечения проспекта с улицей Кошевого, возле ТЦ "Ленинград" и напротив мотовелозавода.

Тем временем голова многотысячной колонны участников марша подошла к универмагу "Беларусь", сообщают корреспонденты БелаПАН. Люди скандируют "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам!", "Лукашенко в автозак", "Пошел вон", "Хабаровск, привет" и другие лозунги.

Очевидцы сообщают, что по Партизанскому проспекту движется еще одна колонна демонстрантов, которая пытается догнать основную.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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