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Дата распечатки: 18.10.2020 16:20
 
18.10.2020 16:00 Политика, Общество

В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект

Минск, 18 октября. В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект. Там выстроен кордон из металлических заграждений, за которыми стоят бойцы, а за ними — водометы.

Несмотря на милицейские предупреждения, которые звучали возле универмага "Беларусь", участники Партизанского марша продолжили движение вперед. Сейчас они приближаются к кордону силовиков.

Тем временем в начале Партизанского проспекта продолжаются задержания. Неизвестные в балаклавах бессистемно хватают людей, которые идут по тротуару.

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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