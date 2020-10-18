Минск, 18 октября. В районе станции метро "Автозаводская" силовики перекрыли Партизанский проспект. Там выстроен кордон из металлических заграждений, за которыми стоят бойцы, а за ними — водометы.



Несмотря на милицейские предупреждения, которые звучали возле универмага "Беларусь", участники Партизанского марша продолжили движение вперед. Сейчас они приближаются к кордону силовиков.



Тем временем в начале Партизанского проспекта продолжаются задержания. Неизвестные в балаклавах бессистемно хватают людей, которые идут по тротуару.