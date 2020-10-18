Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/18/ru_1064293/
Дата распечатки: 18.10.2020 17:16
 
18.10.2020 16:53 Общество, Политика

Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске и других городах в ходе воскресной акции сторонников перемен

Минск, 18 октября. Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Партизанского марша. Списки задержанных публикует spring96.org.

В числе задержанных в Минске двое журналистов — корреспонденты телеканала "Белсат" Алесь Любенчук и издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров.

Помимо Минска задержаны некоторые участники акций в Витебске, Гомеле, Дзержинске и Светлогорске.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Воскресенье, 18 Октябрь 2020, 17:16
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239