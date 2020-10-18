18.10.2020 16:53 Общество, Политика
Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске и других городах в ходе воскресной акции сторонников перемен
Минск, 18 октября. Правозащитники сообщают о 35 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Партизанского марша. Списки задержанных публикует spring96.org.
В числе задержанных в Минске двое журналистов — корреспонденты телеканала "Белсат" Алесь Любенчук и издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров.
Помимо Минска задержаны некоторые участники акций в Витебске, Гомеле, Дзержинске и Светлогорске.