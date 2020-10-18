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Дата распечатки: 18.10.2020 17:51
 
18.10.2020 17:36 Общество, Политика

В Бресте задержаны журналисты "Бинокля" и "Брестской газеты"

Минск, 18 октября. В Бресте задержаны фотограф городского онлайн-журнала "Бинокль" и "Брестской газеты" Роман Чмель и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец, сообщил телеграм-канал журнала.

Сегодня в областном центре, как и в других городах, проходит Партизанский марш и выстраиваются цепи солидарности. В ходе акции на проспекте Машерова задержано пять человек.

В Минске возле стадиона "Динамо" был задержан сотрудник ежемесячника "Белорусы и рынок" Артем Майоров.

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