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Дата распечатки: 18.10.2020 21:51
 
18.10.2020 21:00 Политика, Общество

Правозащитники сообщают о более чем 150 задержанных во время акций протеста

Минск, 18 октября. Не менее 152 человек задержано во время воскресных акций протеста, сообщают правозащитники.

131 человек задержан в Минске, еще 21 — в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Жодино, Новогрудке, Светлогорске, Фаниполе.

Среди задержанных четыре журналиста — Алесь Любенчук ("Белсат"), Артем Майоров ("Белорусы и рынок"), Максим Хлебец ("Брестская газета") и Роман Чмель ("Брестская газета" / "Бинокль").

На Любенчука в Заводском РУВД составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Майоров доставлен в Октябрьский РУВД. Другой информации о журналистах пока нет.

Список задержанных продолжает обновляться, сведения о них дополняются.

БелаПАН.

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