Брестские журналисты Чмель и Хлебец задержаны на 72 часа

Минск, 19 октября. Фотографа "Брестской газеты" и онлайн-журнала "Бинокль" Роман Чмель и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец задержаны на 72 часа за административное правонарушение, сообщает журнал. За какое именно, в дежурной части Ленинского РОВД не знают.

Обоих задержали 18 октября около 17 часов на проспекте Машерова в областном центре, где они работали на акции протеста.

В Минске были задержаны журналисты Алесь Любенчук (телеканал "Белсат") и Артем Майоров (газета "Белорусы и рынок"). На Любенчука в Заводском РУВД составлен протокол по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Майоров доставлен в Октябрьское РУВД. Другой информации о журналистах пока нет.

Всего, по данным правозащитников на 3.30, в целом по стране на воскресных акциях протеста было задержано не менее 230 человек, из них 200 — в Минске, остальные — в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Жодино, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске, Сморгони, Фаниполе.

17 октября в Минске были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания сотрудники информационной компании БелаПАН и портала tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент сайта onliner.by Дарья Спевак. Известно, что Замировский и Зарубин обвиняются в участии в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинении.