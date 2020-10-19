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Дата распечатки: 19.10.2020 13:10
 
19.10.2020 12:32 Политика, Общество

По данным МВД, на акциях протеста 18 октября в Беларуси задержано 280 человек

Минск, 19 октября. По данным МВД, на акциях протеста сторонников перемен 18 октября в Беларуси задержано 280 человек. 

Как сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, "вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске — 215)". "До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек", — отмечается в сообщении. 

"Вчера, 18 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек", — написала Чемоданова. Во всех областных центрах, за исключением Минска, акции протеста "немногочисленны (от 10 до 100 участников)", добавила она.

"Наибольшее количество протестующих отмечено в столице. В районе ул. Октябрьской в 14.30 собрались разрозненные группы граждан, проследовавшие в направлении Партизанского проспекта, где вышли на проезжую часть и заблокировали движение транспорта. После чего направились в сторону МКАД. В 16.10 сотрудниками ОВД и внутренних войск МВД движение митингующих было блокировано. В пиковый момент сбора их общее количество достигло примерно 7 тысяч человек. Около 18.00 в районе перекрестка пр. Рокоссовского и ул. Малинина несанкционированная акция завершилась", — говорится в сообщении.

Чемоданова также отметила, что в Минске "отдельные лица оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции". "Для предотвращения нападения на правоохранителей применялись спецсредства, задерживались наиболее рьяные участники беспорядков. В Бресте и в Гомеле группы граждан предпринимали попытки провести уличные шествия по улицам города, которые были пресечены сотрудниками милиции", — сообщает пресс-секретарь. 

Данные милиции о количество участников вчерашнего Партизанского марша в Минске расходятся с информацией журналистов, которые его освещали. Очередной воскресный марш, по оценкам представителей СМИ, собрал несколько десятков тысяч сторонников перемен, несмотря на холодную погоду и попытки силовиков не допустить сбора людей. Это был уже десятый по счету воскресный марш после президентских выборов. Впервые он проходил в отдалении от центра города — на Партизанском проспекте.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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