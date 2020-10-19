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Дата распечатки: 19.10.2020 14:41
 
19.10.2020 13:56 Общество, Политика

На площади Независимости в Минске собираются участники двух акций — сторонники перемен и сторонники Лукашенко

Минск, 19 октября. На площади Независимости в Минске собираются участники сразу двух акций — сторонников перемен и сторонников Лукашенко.

Участники провластной акции сконцентрировались возле Дома правительства, они идут сюда организованными многочисленными колоннами. Корреспондент БелаПАН видел, как по проспекту Независимости проехало 13 автобусов в сопровождении ГАИ, — судя по всему, это везли участников провластной демонстрации.

У расположенного рядом Красного костела собралось на данный момент несколько сотен человек, в основном люди пенсионного возраста. Сегодня в Минске планируется проведение очередной акции пенсионеров — сторонников перемен, Марша мудрости.

Проходящие мимо участники провластного мероприятия выкрикивают собравшимся у костела пенсионерам: "У нас бесплатно!" Те в ответ скандируют: "Позор!"

Предыдущий Марш пенсионеров состоялся неделю назад, 12 октября. Тогда в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе.

Сегодня вместе с участниками Марша мудрости планируют выйти медики. "Врачи хотят стать живым белым щитом нашим бабушкам и дедушкам, чтобы не дать их в обиду", — говорилось в анонсе акции.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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