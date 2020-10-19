Координационный совет: Лилия Власова и Илья Салей остаются политзаключенными

Минск, 19 октября. Юрист и медиатор Лилия Власова и адвокат Илья Салей остаются политзаключенными, заявил Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране в ответ на новости об их освобождении из-под стражи и переводе под домашний арест.

"Изменение меры пресечения на домашний арест члену президиума КС Лилии Власовой, а также адвокату Марии Колесниковой Илье Салею, который не принимал участия в деятельности КС, — это не освобождение, они остаются политическими заключенными, — говорится в сообщении телеграм-канала КС. — Сейчас Лилия Власова и Илья Салей находятся дома, но продолжают находиться в статусе обвиняемых, не имеют возможности видеться с родными, использовать средства связи и выходить из квартиры".

"Координационный совет настаивает — только освобождение всех политических заключенных и прекращение преследования граждан за их политические убеждения может быть шагом к началу разрешения политического кризиса", — отметили в КС.

31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии. В тот же день ее задержали сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, в ее доме провели обыск. Позже стало известно, что в отношении Власовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов).

Илья Салей, один из адвокатов члена президиума КС Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Власова и Салей были в числе политзаключенных, с которыми Александр Лукашенко встречался 10 октября в СИЗО КГБ.

Помимо них на встрече присутствовали бывший глава "Белгазпромбанка", экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико, его сын, глава предвыборного штаба Эдуард Бабарико, политический консультант Виталий Шкляров, юрист Максим Знак, политолог и активист Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, бизнесмен, соучредитель интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владелец агентства Vondel/Hepta и "Галереи Ў" Александр Василевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления "Белгазпромбанка", Сергей Добролет, бывший зампред правления "Белгазпромбанка", и Сергей Тихановский, видеоблогер, автор youtube-канала "Страна для жизни", муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На следующий день двум участникам — Юрию Воскресенскому и Дмитрию Рабцевичу — была изменена мера пресечения на домашний арест. Вечером 13 октября под подписку о невыезде выпустили еще двух фигурантов "дела PandaDoc" — главного бухгалтера Юлию Шардыко и HR Владислава Михолапа. 16 октября на домашний арест был переведен Илья Салей.

19 октября стало известно об изменении меры пресечения Виталию Шклярову и Лилии Власовой. По предварительной информации, Шкляров вышел из СИЗО 14 октября под личное поручительство Воскресенского.