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Дата распечатки: 19.10.2020 16:11
 
19.10.2020 15:51 Политика, Общество

Сторонники Лукашенко отправились по проспекту Независимости вслед за участниками Марша мудрости

Минск, 19 октября. Вслед за колонной участников Марша мудрости по другой — правой — стороне проспекта Независимости идут сторонники Лукашенко. Провластная демонстрация незначительно отстает от сторонников перемен.

Когда участники Марша мудрости проходили мимо монумента Победы, возле Вечного огня стояла группа пенсионеров с государственными флагами, а из установленных рядом колонок звучали провластные патриотические песни. Корреспондент БелаПАН также заметил на улице, прилегающей к площади, несколько автобусов — судя по всему, они предназначены для провластных демонстрантов.

Участники Марша мудрости идут с цветами, бело-красно-белыми флагами и такими же зонтами. Скандируют "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Бабушки с народом!", "Выпускай!", "Лукашенко в автозак!", "Караева под суд!", "Трибунал!". В колонне есть плакаты с надписями: "Мы за честные выборы", "Мы не рабы, пенсіянеры з моладдзю!", "Наши отцы победили фашизм, мы победим Лукашенко".

Ирина Турчина, БелаПАН.

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