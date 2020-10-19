Журналист БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин также арестован на 15 суток (дополнено)

Минск, 19 октября. Журналист информационной компании БелаПАН и портала tut.by Всеволод Зарубин арестован на 15 суток по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), Зарубину вменили то, что 17 октября он якобы "участвовал в организованном массовом собрании граждан с целью обсуждения общественно-политических настроений", а после "ответил категорическим отказом" на требование покинуть определенное место. Вину журналист не признал.

Защитник Зарубина заявил ходатайства о приобщении фотографий и видеозаписей, на которых видно, что журналист выполнял свои профессиональные обязанности, а не принимал участие в несанкционированном мероприятии. Адвокат также попросил вызвать в качестве свидетелей директора БелаПАН Дмитрия Новожилова и очевидца задержания, журналиста газеты "Новы час" Александра Зенькевича.

Зарубин в суде заявил, что работал на марше студентов, снимал происходящее на камеру. Во время задержания, по его словам, никто не просил его покинуть "определенное место" и он не сопротивлялся.

"Я находился совершенно один. Сотрудник ОМОН подошел ко мне, попросил показать удостоверение, которое висело у меня на шее. Я ему показал, он прочел, спросил, есть ли у БелаПАН аккредитация. Я ничего не ответил, и сотрудник просто попросил пройти вместе с ним", — сказал журналист. После этого его отвели в автозак, а затем пересадили в "Газель" и отвезли в Октябрьское РУВД.

Зарубин обратил внимание на то, что он не мог быть задержан в 13.30, как указано в протоколе, поскольку в это время уже находился в автозаке.

Свидетель Зенькевич рассказал, что познакомился с Зарубиным незадолго до его задержания. Журналисты недолго пообщались, после чего Зенькевич ушел к трамвайным путям, откуда вскоре увидел задержание Зарубина. Он подчеркнул, что акции протеста в том месте уже не было.

Свидетель Новожилов пояснил, что 17 октября Зарубин работал в качестве видеооператора на уличной акции. "Связь с редакцией была постоянная, он успевал передавать снятые видео, — сказал директор БелаПАН. — Это не первая его съемка, и каждый журналист знает, что он не имеет права участвовать в этой акции — с моральной, профессиональной или этической точки зрения".

В итоге судья признала Зарубина виновным и постановила подвергнуть его аресту.

Ранее в этот день Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания onliner.by Дарьи Спевак (13 суток) и фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского (15 суток).