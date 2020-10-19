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Дата распечатки: 19.10.2020 17:45
 
19.10.2020 17:17 Политика, Общество

Журналист газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров арестован на 15 суток

Минск, 19 октября. Сотрудник газеты "Белорусы и рынок" Артем Майоров осужден на 15 суток ареста по ст. 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном мероприятии). Такое решение на заседании суда Октябрьского района Минска 19 октября приняла судья Елена Живица.

Журналист был задержан 18 октября около стадиона "Динамо" во время освещения проходившего в столице Партизанского марша.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), в материалах дела Майоров "были очевидные противоречия". "Согласно одному протоколу, в 14.30 18 октября он не подчинился требованию милиционера уйти с места, где нарушался общественный порядок. Но согласно другому протоколу, в 14.00 он уже был задержан во время массового мероприятия", — отмечается в релизе БАЖ.

Ранее в этот день Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания onliner.by Дарьи Спевак (13 суток), а также журналистов БелаПАН и tut.by Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (по 15 суток).

Захар Щербаков, БелаПАН.

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