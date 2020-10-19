Корреспондент "Белсата" Алесь Любенчук арестован на 15 суток

Минск, 19 октября. Корреспондент вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Алесь Любенчук арестован на 15 суток по ст. 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудника милиции). Такое решение 19 октября на заседании суда Октябрьского района Минска приняла судья Елена Живица, сообщили БелаПАН его коллеги.

Любенчука задержали 18 октября возле столичного стадиона "Динамо" во время работы на Партизанском марше.

Ранее сегодня Живица приняла решение об аресте корреспондента сетевого издания onliner.by Дарьи Спевак (13 суток), а также журналистов БелаПАН и tut.by Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (по 15 суток). Они были задержаны на марше студентов 17 октября в Минске и обвинены в неподчинении сотрудникам милиции и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).

Живица также назначила 15-суточный арест журналисту газеты "Белорусы и рынок" Артему Майорову, задержанному 18 октября на Партизанском марше в Минске, признав его виновным в неповиновении требованиям сотрудников милиции и участии в несанкционированном мероприятии.