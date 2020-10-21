В Беларуси уже 102 политзаключенных

Минск, 21 октября. Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще девять человек. Таким образом, на сегодняшний день в Беларуси 102 политзаключенных.

21 октября правозащитные организации выступили с совместным заявлением в связи с предъявлением обвинений по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) Сергею Брилю, Андрею Попову, Павлу Недбайло, Сергею Леженко, Дмитрию Ивашкову, Юрию Белько, Дмитрию Ластовскому, Ярославу Збаровскому, а также по ст. 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) — Денису Болтутю.

Преследование этих людей правозащитники рассматривают как политически мотивированное "в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь".

Представители правозащитных организаций требуют от властей немедленно освободить из-под стражи и прекратить уголовное преследование перечисленных граждан, всех политзаключенных и тех, кто был задержан в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии в стране.

"Свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, — напоминают властям правозащитники. — Данная свобода не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц".

Выступления граждан, за которые их теперь преследуют в уголовном порядке, "носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные", говорится в заявлении.

"Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия. Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат", — отмечают правозащитники.

Белорусское правозащитное сообщество осуждает действия правоохранительных органов и возлагает ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти Беларуси.

Правозащитники убеждены, что демонстранты не совершали действий, которые описаны в ст. 293 УК, поэтому их действия не могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов, отметили они, "не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам".

"Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции", — говорится в заявлении.

Документ подписали 10 правозащитных организаций — центр "Весна", Инициатива FORB, "Хьюман константа", "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр, Офис по правам людей с инвалидностью.