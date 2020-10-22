Тихановская в ходе визита в Данию встретится с представителями Международного совета по реабилитации жертв пыток

Минск, 22 октября. 22—23 октября Светлана Тихановская посетит Данию с рабочим визитом, сообщает ее пресс-служба.

Тихановская встретится с депутатами датского парламента, премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел этой страны Йеппе Кофодом. Она намерена информировать представителей Дании о ситуации в Беларуси, об протестном движении белорусов, о "народном ультиматуме".

"Особая и очень важна встреча пройдет в Международном совете по реабилитации жертв пыток, с которыми, к ужасу всего мира, в XXI веке пришлось столкнуться белорусскому народу, борющемуся за свободу, независимость и человеческое достоинство", — говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.