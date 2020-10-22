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Дата распечатки: 22.10.2020 14:22
 
22.10.2020 13:43 Политика, Беларусь — Евросоюз

Премия имени Сахарова "За свободу мысли" присуждена демократической оппозиции Беларуси (дополнено)

Минск, 22 октября. Ежегодная премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждена демократической оппозиции Беларуси. Такое решение 22 октября принял президиум Европарламента, в который входят спикер и председатели каждой из семи фракций. Победитель был объявлен во время онлайн-трансляции на сайте Европарламента.

Лауреатом премии 2020 года стала "демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Алесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путило и Николаем Статкевичем".

Президент Европарламента Давид Сассоли отметил, что "масштабные протесты, которые проходят в Беларуси, потрясли мир". "Они длятся уже 11 недель, — сказал он. — По мере того как растет наше восхищение народом Беларуси, нас все больше и больше огорчают насильственные действия со стороны Лукашенко и выдавливание [из страны] лидеров оппозиции. Лукашенко и его правительство проиграли выборы. И теперь пришло время услышать голос народа".

"Позвольте поздравить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость и решительность, — добавил Сассоли. — Они выстояли, и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. Но у них есть то, что невозможно победить грубой силой, на их стороне правда. Итак, мой призыв к вам, дорогие лауреаты, оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне".

На получение премии имени Сахарова белорусскую оппозицию выдвинули три крупнейшие фракции Европарламента — "Европейская народная партия", "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу".

В шорт-лист номинантов на получение премии также вошли архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса и группа экологических активистов из Гондураса.

Церемония вручения премии состоится 16 декабря в Страсбурге.

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ежегодно ее вручают отдельным людям или организациям, которые внесли вклад в борьбу за права человека в своей стране. Размер премии составляет 50 тысяч евро. Представителей Беларуси удостаивают этой премии уже третий раз. В 2004 году ее получила Белорусская ассоциация журналистов, в 2006-м — политик Александр Милинкевич.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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