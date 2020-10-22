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Дата распечатки: 22.10.2020 12:53
 
22.10.2020 12:02 Фото

Круглый стол "Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны"

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22 октября в Минске, в пресс-центре "Sputnik Беларусь", прошел круглый стол "Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны".

На снимках:
3—9 — политолог Юрий Воскресенский;
10—12 — председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич;
13—17 — заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько;
18—20 — судья Конституционного суда, принимавший участие в подготовке действующей Конституции, Александр Марыскин;
21—23 — председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный.

Фото Ольги Шукайло, БелаПАН.

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