Круглый стол "Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны"
22 октября в Минске, в пресс-центре "Sputnik Беларусь", прошел круглый стол "Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны".
На снимках:
3—9 — политолог Юрий Воскресенский;
10—12 — председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич;
13—17 — заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько;
18—20 — судья Конституционного суда, принимавший участие в подготовке действующей Конституции, Александр Марыскин;
21—23 — председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный.