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Дата распечатки: 22.10.2020 12:53
 
22.10.2020 12:39 Фото

В Гомеле простились с Юрием Воронежцевым

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22 октября в Гомеле состоялось прощание с Юрием Воронежцевым — известным ученым, политиком и общественным деятелем.

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Четверг, 22 Октябрь 2020, 12:53
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