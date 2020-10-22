В Гродненский детский хоспис пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований КГК

Минск, 22 октября. В Гродненском детском хосписе идет обыск. По информации местного интернет-издания Hrodna.life, туда пришли сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Подробности неизвестны. Телефон директора хосписа Ольги Величко отключен, но она подтвердила БелаПАН информацию об обыске, прислав сообщение в мессенджер.

15 октября Ольга Величко была задержана и помещена в гродненский ИВС. На следующий день суд Октябрьского района Гродно признал ее виновной в участии в несанкционированном митинге 6 сентября и наказал штрафом в 405 рублей.

Величко руководит гродненским детским хосписом около 13 лет. Это негосударственная общественная организация. Под опекой хосписа находятся семьи, в которых растут неизлечимо больные дети. Хоспис существует за пожертвования спонсоров и проектную деятельность.



В этом году при хосписе работает мастерская, где шьют средства индивидуальной защиты для медиков в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Волонтеры сшили уже тысячи защитных костюмов. Летом городская администрация выделила мастерской отдельное помещение, однако уже в сентябре волонтеров оттуда выгнали.