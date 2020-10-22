Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/22/ru_1064834/
Дата распечатки: 22.10.2020 14:23
 
22.10.2020 14:07 Политика, Общество

Возле Красного костела в Минске собираются участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями

Минск, 22 октября. Возле Красного костела на столичной площади Независимости собираются участники акции сторонников перемен с инвалидностью — Марша людей с (не)ограниченными возможностями.

Сейчас здесь около полусотни человек, из них четверо − на колясках. К костелу пришел известный гражданский активист, 83-летний поэт Ян Гриб. Собравшиеся держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью "Скованные одной цепью, связанные одной целью". 

Волонтеры привезли к костелу воду и горячие напитки, участников акции угощают печеньем.

Это уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Четверг, 22 Октябрь 2020, 14:23
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239