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Дата распечатки: 22.10.2020 15:15
 
22.10.2020 14:50 Политика, Общество

Участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями начали шествие по проспекту Независимости

Минск, 22 октября. Участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями начали шествие от Красного костела по проспекту Независимости.

В колонне около 100 человек, семеро из них — на колясках. Они выкрикивают лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Уходи!", "Лукашенко в автозак!", держат плакаты с надписями "Скованные одной цепью, связанные одной целью", "Інваліды супраць катаванняў" и другими. Многие идут с бело-красно-белыми флагами и лентами, с цветами. Проезжающие мимо автомобили сигналят. За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме и в штатском с масками.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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