Минск, 22 октября. Марш людей с (не)ограниченными возможностями завершился на Октябрьской площади перед Дворцом Республики.

Акция длилась два часа. Ее участники — около 100 человек — собрались в 14.00 возле Красного костела и прошли колонной по проспекту Независимости. За квартал до Октябрьской площади им пришлось обогнуть проспект по улице Ленина, поскольку подземный переход возле ГУМа не предназначен для людей с ограниченными возможностями.

Как только участники марша дошли до Октябрьской площади, там появились строители, которые начали шумно работать: долбить и сверлить бордюры. Рабочие сразу же разошлись, как только увидели, что расходятся демонстранты.

Когда люди с инвалидностью покидали площадь, некоторые автомобилисты предлагали их подвезти.

По пути следования участников марша приветствовали прохожие, автомобилисты и жители близлежащих домов. В ответ демонстранты скандировали "Спасибо!", "Белорусы — молодцы!".

Участники марша также прогнали съемочную группу главного государственного телеканала "Беларусь 1", скандируя "Позор БТ!".

Это был уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.