Лукашенко высказался по поводу воскресного митинга своих сторонников

Минск, 23 октября. Александр Лукашенко не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга, который организует Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) вместе с другими общественными организациями страны. Как сообщает неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого", об этом он заявил, отвечая 23 октября на вопросы журналистов.



По словам Лукашенко, на митинг 25 октября "со всей страны выразили желание прибыть большое количество людей, порядка 250-300 тысяч". "И главное, что волнует президента, — это вопрос обеспечения безопасности", — отмечает "Пул Первого".



22 октября в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель ФПБ Михаил Орда заявил, что на воскресный митинг "в поддержку мира и спокойствия в Беларуси" приглашаются те, "кому не безразлична судьба страны". "Мы приглашаем на мероприятие всех желающих, кому не безразлична судьба нашей страны, придти высказать свою позицию и показать, кто в нашей стране хозяин и что нами не будут управлять из-за рубежа", — сказал Орда.



Анонс митинга также был размещен 22 октября в телеграм-канале сторонников Лукашенко "Сохраним мирную Беларусь". Сообщалось, что "республиканский митинг в поддержку А.Г.Лукашенко" состоится 25 октября возле стелы "Минск — город-герой". "Информация проверена в РОО "Белая Русь", согласовано с органами исполнительной власти", — отмечал телеграм-канал. В тот же день возле стелы и на площади Независимости начали монтировать сцены. Однако уже сегодня появилась информация об отмене митинга. Провластные источники сообщали, что митинг отменен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Между тем в соцсетях сообщают, что работники ряда предприятий отказались ехать в Минск на эту акцию.