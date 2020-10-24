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Дата распечатки: 24.10.2020 03:47
 
24.10.2020 03:29 Политика, Беларусь — Евросоюз

ЕС и США призвали белорусские власти начать диалог с "настоящими представителями гражданского общества"

Минск, 24 октября. Ситуация в Беларуси обсуждена в телефонном разговоре верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и госсекретаря США Майка Помпео.

Беседа состоялась вечером 23 октября, следует из сообщения Борреля на его странице в "Твиттере".

"Мы призываем власти к диалогу", — написал Боррель.

В пресс-релизе Европейской службы внешних действий по итогам разговора отмечается, что стороны "призвали белорусские власти начать предметный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской". ЕС и США "подтвердили решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси".

20 октября на сессии Европарламента Боррель заявил, что ситуация в Беларуси не улучшается, продолжаются жестокие репрессии против граждан, журналистов и членов Координационного совета.

Еврочиновник отметил, что недавно в белорусском МВД заявили о готовности применять огнестрельное оружие против участников демонстраций. "Растущий уровень насилия в отношении протестующих вызывает крайнюю тревогу, — сказал он. — Это крайне тревожные сигналы, но также это и признак отчаяния со стороны властей, осознающих непоколебимую приверженность белорусов демократическому будущему своей страны".

Боррель напомнил, что ЕС ввел санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, которых считает виновными в фальсификации выборов и насилии в отношении граждан. "Мы сделали это несколько недель назад, но поскольку ситуация в Минске продолжает ухудшаться и, кажется, перспективы диалога ограничены — я говорю ограничены, чтобы не сказать вообще никаких, — Европейский совет дал зеленый свет для подготовки второго пакета санкций. На этот раз туда войдет и сам Александр Лукашенко. Техническая работа скоро будет завершена. Ни одно из государств-членов [Евросоюза] не препятствует этому", — отметил Боррель.

По его словам, в ЕС также работают над "всеобъемлющим пакетом экономической помощи", которую Брюссель будет готов предложить Беларуси в случае демократических изменений.

14 октября на брифинге в Вашингтоне Майк Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа, "который продолжает требовать от властей (...) ответственности за подавление демократии".

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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