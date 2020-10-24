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Дата распечатки: 24.10.2020 15:09
 
24.10.2020 14:35 Политика, Общество

Женский марш профессий проходит в Минске

Минск, 24 октября. Ставшая традиционной субботняя женская акция протеста проходит 24 октября в Минске. На этот раз инициаторы анонсировали ее как "гордый женский марш профессий". Он стартовал от сквера Симона Боливара.

Незадолго до начала марша, которое было заявлено в 14.00, вдоль улиц, прилегающих к скверу, группами по несколько человек начали прогуливаться женщины с красно-белыми зонтами. При этом в сквер практически никто не заходил. Начиная с 14.00 в сквер начали стекаться участницы марша, количество которых постепенно возрастало.

Примерно в 14.20 около 150 участниц марша выдвинулись колонной по улице Захарова в сторону проспекта Независимости. У них в руках цветы, шарики, у некоторых бело-красно-белые ленты и зонты таких же цветов. В колонне люди всех возрастов — от совсем юных девушек до бабушек.

Некоторые идут с плакатами, указывающими на их профессию, например "фармацевт", "певица" и другие. Также в руках женщин плакаты "Отстоим нашу независимость", "Построим белорусский мир". По пути следования участницы марша скандируют лозунги "Жыве Беларусь!", "Забастовка!", "Далучайся!", "Верым, можам, пераможам", "Свободу!".

К 14.30 колонна, в которой было уже более 200 человек, дошла до обелиска на площади Победы и двинулась по тротуару в сторону площади Якуба Коласа. Проезжающие мимо автомобилисты приветственно сигналят.

На прилегающих к скверу улицах находится много микроавтобусов силовиков. Один из них сопровождает колонну.

Захар Щербаков, БелаПАН.  

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