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Дата распечатки: 24.10.2020 18:11
 
24.10.2020 17:40 Политика, Общество

Во время женского марша в Минске задержано не менее 11 человек

Минск, 24 октября. Во время традиционного субботнего женского марша в центре Минска задержано не менее 11 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Все задержанные — женщины. Четыре из них были задержаны возле магазина "Каравай" на площади Победы.

Десять задержанных живут в столице, одна — в Жлобине.

Акция, анонсированная инициаторами как "гордый женский марш профессий", началась в 14 часов от сквера Симона Боливара возле пересечения улиц Первомайской и Захарова. Несмотря на ненастную погоду, постепенно число участниц марша выросло до 300-400. Колонна прошла по тротуару улицы Захарова мимо Минского государственного лингвистического университета до проспекта Независимости, оттуда — до здания президиума Национальной академии наук, после чего развернулась и двинулась обратно. Количество участниц стало постепенно сокращаться, примерно к 15.45 около двух сотен женщин дошли до ЦУМа и начали расходиться. Большинство из них свернули флаги, плакаты, оставив в руках цветы.

После этого женский марш фактически трансформировался в традиционный для последних суббот "демарш", когда женщины гуляют разрозненными группами с цветами вдоль проспекта Независимости во избежание задержаний.

Силовики проведению марша не препятствовали, их микроавтобусы сопровождали колонну.

БелаПАН.

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