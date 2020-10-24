Минск, 24 октября. На улице Якуба Коласа в Минске задержана съемочная группа британского телеканала Sky News: гражданка Великобритании Дайана Магней, а также местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Сейчас они находятся в УВД Советского района.

Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.

Сегодня в центре Минска прошел традиционный женский марш протеста. По данным правозащитников на 18.25, задержано не менее 12 человек (все женщины).