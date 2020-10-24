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Дата распечатки: 24.10.2020 18:59
 
24.10.2020 18:41 Политика, Общество

Журналисты Sky News освобождены, видеокамера отправлена на экспертизу

Минск, 24 октября. Задержанная сегодня на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев) освобождена из УВД Советского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

В то же время видеокамера съемочной группы отправлена на "экспертизу", по-прежнему в милиции находится водитель, помогавший журналистам.

Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.

Сегодня в центре Минска прошел традиционный женский марш протеста. По данным правозащитников на 18.40, задержано не менее 12 человек (все женщины).

БелаПАН.

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