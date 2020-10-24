Помпео провел получасовой разговор с Лукашенко

Минск, 24 октября. Госсекретарь США Майк Помпео 24 октября позвонил Александру Лукашенко. Разговор длился "почти полчаса", сообщил близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Стороны "обсудили ситуацию в мире", "говорили о внутриполитической обстановке — и в Беларуси, и в США".

Госсекретарь подчеркнул, что "неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью", отмечается в сообщении.

Лукашенко "рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси". Он "подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период". Россия "не вмешивается во внутренние дела Беларуси". При этом страны "готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы". В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ по защите общего пространства "в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать". Помпео "отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует".

Кроме того, "говорили о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь". По всей видимости, это политтехнолог Виталий Шкляров, который был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать, и позднее обвинен по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). 16 октября Шклярова отпустили из СИЗО КГБ, изменив меру пресечения на домашний арест. 19 октября мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Лукашенко "пожелал успехов в проведении политической кампании в США в целом и лично Дональду Трампу".

Накануне, 23 октября, состоялся телефонный разговор Помпео и верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля. В пресс-релизе Европейской службы внешних действий по итогам беседы отмечалось, что стороны "призвали белорусские власти начать предметный диалог с настоящими представителями гражданского общества, в частности с Координационным советом, созданным Светланой Тихановской". ЕС и США "подтвердили решительную поддержку независимости и суверенитета Беларуси".