Помпео призвал Лукашенко немедленно освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть Беларусь

Минск, 25 октября. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко призвал его освободить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему немедленно покинуть Беларусь. Об этом ТАСС сообщили в Госдепартаменте.

Как сообщалось, разговор состоялся 24 октября по инициативе американской стороны.

"Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Беларуси неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, Помпео "подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Беларуси".

Политтехнологу Виталию Шклярову 16 октября была изменена мера пресечения — его выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест. Об этом БелаПАН сообщил его адвокат Антон Гашинский. 19 октября мера пресечения вновь была изменена — на подписку о невыезде. "Сейчас Шкляров с мамой в Минске. Она находится в тяжелом состоянии, ей требуется облучение и химиотерапия", — рассказал Гашинский.

Шкляров по-прежнему находится в статусе обвиняемого по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Политический консультант Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить мать. Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, "по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни". Проект "Страна для жизни" был организован Сергеем Тихановским (мужем экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской), который сейчас находится в заключении и обвиняется в ряде преступлений, в том числе в "организации массовых беспорядков".

7 августа стало известно, что Шклярову предъявлено обвинение. Тогда же адвокат заявил, что его подзащитный не признает вины, а также жалуется на давление со стороны администрации следственного изолятора.

8 августа белорусские правозащитники объявили Виталия Шклярова политзаключенным.

Шклярову и еще шести политзаключенным мера пресечения была изменена после встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября.