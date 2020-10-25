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Дата распечатки: 25.10.2020 13:14
 
25.10.2020 12:40 Общество, Политика

В Минске закрыты 12 станций метро и отключен мобильный интернет

Минск, 25 октября. В Минске закрыты 12 станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Первомайская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 12.30 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Также в Минске отключен мобильный интернет.

Метро закрыли и отключили интернет сразу после того, как в телеграм-каналах появилась информация о точках сбора в Минске участников очередного воскресного марша сторонников перемен.

Сегодня в Беларуси планируется одиннадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен — "Народный ультиматум". Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Андрей Середа, БелаПАН.

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