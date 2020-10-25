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Дата распечатки: 25.10.2020 14:45
 
25.10.2020 14:09 Политика, Общество

В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости, небольшими группами люди идут в сторону площади Свободы

Минск, 25 октября. В Минске перекрыто движение на проспекте Независимости. На пересечении улиц Маркса и Ленина прямо на проезжей части стоят силовики в обмундировании. Далее — по Ленина — силовики выстроились по обеим сторонам улицы на тротуарах.

Люди идут небольшими группами по Ленина и Немиге в сторону площади Свободы. Слышатся отдельные крики "Жыве Беларусь!".

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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