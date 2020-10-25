Минск, 25 октября. Несколько тысяч демонстрантов вышли на проезжую часть возле ратуши. Они скандируют "Верым, можам, пераможам!", "Забастовка!".

Со стороны проспекта Независимости подъехали машины "Рубеж", они стоят на пересечении улиц Интернациональной и Ленина. Там же припаркованы четыре тентованных грузовика, автозаки. Из подъехавших автобусов выбежали силовики и стали за "Рубежами". Демонстранты кричат им "Сколько стоит совесть?" и "Ганьба!".

Поток людей также движется в сторону площади Свободы со стороны площади Победы. На их пути — в районе цирка и улицы Янки Купалы — выставлены металлические турникеты. Люди их обходят. На мосту через Свислочь по улице Янки Купалы у проходящих мимо силовики проверяют сумки, задержаний пока не было.