Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/25/ru_1065127/
Дата распечатки: 25.10.2020 15:29
 
25.10.2020 14:41 Политика, Общество

Многотысячная колонна участников марша вышла на проспект Победителей

Минск, 25 октября. Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в сторону стелы "Минск — город-герой".

Голова колонны находится в районе Дворца спорта. Демонстранты скандируют "Ультиматум!", "Забастовка!", "Верым, можам, пераможам!" и другие лозунги. В колонне много бело-красно-белых флагов, бьют барабанные очереди, звучат дудки.

Милиция через громкоговорители предупреждает об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 25 Октябрь 2020, 15:29
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239