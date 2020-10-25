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Дата распечатки: 25.10.2020 15:29
 
25.10.2020 14:56 Общество, Политика

Правозащитники сообщают о задержании в Борисове не менее 17 человек

Минск, 25 октября. В Борисове задержано не менее 17 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, силовики задержали людей возле местного торгового центра Green.

Также spring96.org сообщает о задержаниях в Минске, Гомеле, Пинске.

Как сообщалось, в Минске на площади Свободы были задержаны фотографы Дмитрий Дмитриев ("Новы час") и Святослав Зоркий ("Комсомольская правда" в Белоруссии"). Журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

БелаПАН.

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