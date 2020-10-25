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Дата распечатки: 25.10.2020 15:29
 
25.10.2020 15:04 Политика, Общество

Участники марша "Народный ультиматум" дошли до стелы "Минск — город-герой"

Минск, 25 октября. Участники марша "Народный ультиматум" дошли до стелы "Минск — город-герой". Здесь голова колонны остановилась, чтобы дождаться, пока подтянутся остальные демонстранты. Многотысячная колонна с бело-красно-белыми флагами заняла весь проспект. Ее хвост находится в районе ТЦ "Галерея".

Стела оцеплена военными и колючей проволокой. Милиция через громкоговоритель продолжает предупреждать собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. 

Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.  

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