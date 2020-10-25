Минск, 25 октября. Участники марша "Народный ультиматум" дошли до стелы "Минск — город-герой". Здесь голова колонны остановилась, чтобы дождаться, пока подтянутся остальные демонстранты. Многотысячная колонна с бело-красно-белыми флагами заняла весь проспект. Ее хвост находится в районе ТЦ "Галерея".



Стела оцеплена военными и колючей проволокой. Милиция через громкоговоритель продолжает предупреждать собравшихся об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.