Возле ресторана "Белая вежа" демонстранты свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги, но, наткнувшись на кордон силовиков, повернули обратно

Минск, 25 октября. Возле ресторана "Белая вежа" участники марша "Народный ультиматум" свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги.



На пересечении Богдановича с Коммунистической они наткнулись на кордон силовиков со щитами и ружьями. За силовиками стоят машины "Рубеж" и водометы. Подойдя к кордону, демонстранты стали скандировать "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Один за всех, все за одного!", а затем — повернули в обратную сторону.



В это время хвост колонны только прошел стелу "Минск — город-герой".