Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/25/ru_1065142/
Дата распечатки: 25.10.2020 16:16
 
25.10.2020 15:51 Политика, Общество

Возле ресторана "Белая вежа" демонстранты свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги, но, наткнувшись на кордон силовиков, повернули обратно

Минск, 25 октября. Возле ресторана "Белая вежа" участники марша "Народный ультиматум" свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги.

На пересечении Богдановича с Коммунистической они наткнулись на кордон силовиков со щитами и ружьями. За силовиками стоят машины "Рубеж" и водометы. Подойдя к кордону, демонстранты стали скандировать "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Один за всех, все за одного!", а затем — повернули в обратную сторону.

В это время хвост колонны только прошел стелу "Минск — город-герой".

Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 25 Октябрь 2020, 16:16
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239