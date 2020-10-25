Первые ряды колонны участников марша дошли до парка Дружбы Народов и поджидают других демонстрантов

Минск, 25 октября. Первые ряды колонны участников марша "Народный ультиматум" дошли до парка Дружбы Народов и остановились, поджидая других демонстрантов. Хвост колонны только что миновал ресторан "Белая вежа" на Богдановича.

Людей там так много, что они не помещаются на проезжей части и на тротуарах улицы Богдановича, поэтому некоторым приходится идти дворами. Определить число участников марша сложно, так как колонна растянулась на километры, но, по оценкам журналистов, постоянно работающих на воскресных акциях, можно говорить о как минимум 100 тысячах.