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Дата распечатки: 25.10.2020 18:31
 
25.10.2020 17:58 Политика, Общество

Колонна демонстрантов, шедшая по Орловской, остановилась перед кордоном силовиков, закрывших проход мимо Дворца Независимости

Минск, 25 октября. Колонна демонстрантов, шедшая от площади Бангалор по улице Орловской, остановилась на мосту над рекой Свислочь, примерно в десяти метрах от кордона силовиков, прикрывающих проход мимо Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.

За 200 метров до этого, проходя мимо здания УВД Центрального района, протестующие скандировали "Выпускай!", "Караева под суд!", "Трибунал!".

Здание РУВД находится на перекрестке улицы Орловской и Старовиленского тракта. По обеим сторонам тракта стоят микроавтобусы с силовиками в штатском, со стороны РУВД — автозаки.

Татьяна Коровенкова, Александр Ярошевич, БелаПАН.

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