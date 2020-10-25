Возле Центрального РУВД силовики начали применять светошумовые гранаты

Минск, 25 октября. Колонна демонстрантов, шедшая по улице Орловской ко Дворцу Независимости, остановилась перед кордоном силовиков, выстроившимся за мостом над Свислочью.

Постояв минут десять, основная часть демонстрантов начала расходиться через парк на берегу реки. В это время по Орловской из центра подъехали микроавтобусы и автозаки, поэтому протестующие вернулись на проезжую часть и колонной начали движение в обратном направлении. Микроавтобусы и автозаки развернулись и уехали.

Возле здания Центрального РУВД, где также концентрировались силовики, начали взрываться светошумовые гранаты. Корреспондент БелаПАН слышал звон разбитого стекла.