Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/25/ru_1065187/
Дата распечатки: 25.10.2020 19:19
 
25.10.2020 18:58 Общество

В Минске вновь заработал мобильный интернет

Минск, 25 октября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" она была на низком уровне более шести часов, с полудня до 18.40.

В это воскресенье скорость мобильного интернета была снижена практически сразу после сообщений о точках сбора и маршруте движения участников акции протеста. Станции метро (шесть на первой линии и шесть на второй) также закрылись задолго до начала сбора демонстрантов.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 25 Октябрь 2020, 19:19
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239